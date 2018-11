Laupäeval saab Tallinnas uisutada

Niguliste kiriku kõrval, Harju tänaval asuv uisuplats on klassikaline vabaõhuliuväli, kuhu on oodatud liuglema kõik linnaelanikud ja turistid. Olemas on kõik unustamatu uisuelamuse kogemiseks vajalik - hubane valgustus, meeleolumuusika, soe kohvik, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.