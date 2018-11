USA kinnipeetav tunnistas üles 90 mõrva

FBI hinnangul võib 78-aastane Samuel Little olla seega USA ajaloo üks kõige enam inimesi tapnud sarimõrvar.

Juurdlusasutused püüavad parasjagu seada mehe ülestunnistust kooskõlla kümnete naiste surmadega kõikjal USAs aastatel 1970–2005. Uurijate sõnul on neil õnnestunud seostada Little’it juba 34 mõrvaga ning töö jätkub.

Little ründas eelkõige haavatavas olukorras nais, kes tegelesi prostitutsiooniga või kasutasid uimasteid. Uurijate sõnul ei õnnestunud pahatihti ohvreid tuvastada ning nende surma ei uuritud põhjalikult.

«Little’i tapmismeetod ei jätnud alati ka selgeid märke, et tegu oli mõrvaga. Endine poksija lõi oma ohvrid võimsa löögiga tavaliselt uimaseks või teadvusetuks ning seejärel kägistas nad,» kirjeldab FBI oma raportis.

Suurem osa tapmistest pani Little ilmselt toime 1970. aastatel ja 1980. aastate alguses, enne kui politsei võttis laialdaselt kasutusele DNA-tehnoloogia.

Little mõisteti eluks ajaks vangi 2014. aastal kolme naise tapmise eest. Vahi all on ta viibinud alates 2012. aasta septembrist, kui ta peeti kinni Kentucky osariigis kodutute varjupaigas ja anti välja California osariigile, kus teda otsiti taga narkokuriteo tõttu.