Vene politsei konfiskeeris koolilaste «homopropagandistlikud» joonistused

Ura avaldas selle peale loo, mille pealkirjaks oli: «Uurali kool korraldas võistluse, kus näidati geisid ja lesbisid.» Vene ajakirjanikud märkasid õudusega, et mõnel pildil oli koguni vikerkaart kujutatud.

Haridusosakond ei leidnud joonistuste juures midagi ebanormaalset. «Need väljendavad rahvusvahelisi inimväärtusi: sõprust, austust, ühist mõistmist ning teiste inimeste väärtuste ja vaadete aktsepteerimist,» öeldi RIA Novostile. «Mõnel pildil on vikerkaared – puhtuse, lapsepõlve ja sõpruse tunnus. Näitusel polnud ühtegi joonistust, mis oleks propageerinud ebatraditsioonilisi väärtushinnanguid,» lisasid ametnikud.

Psühholoogidele anti korraldus vajaduse korral õpilastele ja vanematele joonistusi selgitada. Koolist ja noortekeskusest vastati väljaande Meduza päringule, et kommentaare võib jagada ainult Jekaterinburgi haridusosakond. Sealt aga ajakirjanikele vastuseid ei jagatud.

Igaks juhuks otsustasid kohalikud võimud, et joonistused tuleks konfiskeerida. Selleks saadeti kooli politseinikud, kes kunstiteosed endaga kaasa tõid.

Siseministeerium teatas: «Meie ametnikud läksid kooli, et vaadata ringi pärast meedias avaldatud teateid, mille kohaselt on kodanikud joonistuste tõttu ärritunud.» Politsei ütles, et ühe õpilase ema esitas ka ametliku kaebuse.