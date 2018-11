Kaitseliidu õppused hõlmavad nädalavahetusel pea poolt Eestit

Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku kolonelleitnant Janno Märgi sõnul on taoliste ühisõppuste läbiviimine olulisel kohal riigikaitsel, kuna läbi selle arendame koostööd erinevate riigi sisejulgeolekut tagavate asutustega. «Õppust Põhjatäht 2018 korraldatakse juba viiendat korda. Eelnevalt on Tallinna malev politseiga koostöös tegutsenud Põhjatähe õppuse raames Kadriorus, Toompeal, Põhja-Tallinnas ja Tallinna lennujaamas. Seekordsel õppusel osaleb 250 Kaitseliidu Tallinna maleva vabatahtlikku,» lausus Märk.

Õppustel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis tähendab, et müratase lahingute alal võib olla tavapärasest kõrgem. Öisel ajal aktiivset lahingutegevust ei toimu. «Ärge kartke pauku, tegemist on omadega,» sõnas Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur ning lisas, et paukpadrunite, lõhkepakettide ja teiste imitatsioonivahendite kasutamisel jälgitakse ohutuseeskirju, mille eesmärk on tagada nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus.