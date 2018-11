Toidupank kutsub inimesi appi annetusi koguma

Eesti toidupankade traditsiooniks saanud jõulukuised toidukogumispäevad toimuvad 7. ja 8. detsembril, teatas Eesti Toidupanga esindaja. «Kutsume taas inimesi, kellel on soovi teha üks jõulukuine heategu, osalema selles ettevõtmises.»

Vabatahtlikele on registreerumiseks avatud keskkond osale.toidupank.ee, kus on üleval teave kõigi osalevate poodide ja vabade vahetuste aegade kohta. Samuti on lehel video, millest saab ülevaate vabatahtlike ülesannetest toidukogumispäevadel: