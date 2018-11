Fotod: Tallinna volikogus tunnustati aasta linnakodanikku ja aasta sündmust

Aasta linnakodaniku valimise peamiseks eesmärgiks on tunnustada neid kaaskodanikke, kes viimase 12 kuu jooksul on andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele ja parendamisele või on korda saatnud erilise teo. Konkursile esitati 43 väärikat kandidaati.