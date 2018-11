«Mulle pole üldse tähtis, millise patriarhi alla ma kuulun,» lausub Jevdokia vastuseks Postimehe küsimusele, kas Ukraina õigeusklikele oluline muudatus puudutab ka teda isiklikult. «Tõelisel usklikul on ainult üks sõltuvus – kahjuks – ja see on sõltuvus meie pattudest,» lisab ta.