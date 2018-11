Uuring: Ladina-Ameerika ja Kariibid on maailma vägivaldseim kant

Piirkonnas on vähem kui kahekümne aastaga toime pandud 2,5 miljonit mõrva, neist 75 protsenti tulirelvadega.

Ka rööve on seal kolm korda rohkem kui maailmas keskmiselt - 321,7 röövi 100 000 elaniku kohta keskmise 108 vastu.

Mõrvastatistika on eriti ehmatav, sest piirkonnas elab vaid üheksa protsenti maakera rahvastikust. Vaid seal kuulub tapmine peamiste surmapõhjuste hulka.

Maailma vägivaldseimad linnad on Venezuela pealinn Caracas, Acapulco Mehhikos, El Salvadori pealinn San Salvador ja San Pedro Sula Hondurases. Neis linnades on mõrvatase üle 80 juhtumi 100 000 elaniku kohta, mis on maailma keskmisest 10-20 korda kõrgem.