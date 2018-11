16 EL-i riiki on vastu ühtekuuluvuspoliitika rahastuse kärpimisele

Ühtekuuluvuspoliitika sõprade tippkohtumisel osalenud Läti välisminister Edgars Rinkēvičs rõhutas, et liikmesriikide jõukustaset tuleb ühtlustada.

«Alates Euroopa Liiduga liitumisest, on meie riigid saanud suurt kasu ühtekuuluvuspoliitikast. Läti on seda raha kasutanud targalt, investeerides projektidesse ja programmidesse, mis on meie arenguks olulised,» rääkis minister.