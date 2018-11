Torm ajas Soome-Rootsi laeval veoki pikali

Operaatorfirma Wasa Line juht Peter Ståhlberg rääkis, et reka kinnitused purunesid laeva kõikumisel ning auto läks seetõttu ümber. Teised autod olid tugevasti kinni ning püsisid oma kohtadel. Ståhlbergi sõnul oli olukord kontrolli all ja kellelegi ohtu polnud.

Pardal olnud reisijad Pekka ja Tero Uusi-Hakala rääkisid, et oli ette teada, et tuul on tugev. Kui laev avamerele jõudis, hakkasid lained nii kõvasti kõigutama, et klaasid ja muud lahtised esemed kukkusid ning laudu oli vaja kinni hoida.