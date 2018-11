Argentina: politsei suhtub vägivalda G20-l nulltolerantsiga

Bullrich ütles kahepäevase tippkohtumise eelõhtul ajakirjanikele, et julgeolekujõud on saavutanud protestirühmitustega kokkuleppe meeleavalduste rahumeelses korraldamises.

Ministrilt küsiti, kas riigil on võime suruda maha sellist vägivalda, mis tumestas eelmise aasta G20 tippkohtumist Saksamaal Hamburgis. "Me oleme võtnud ühendust nendega, kes avaldasid teistsugust arvamust ja oleme jõudnud kokkuleppele selles, et meeleavaldused on rahumeelsed, ilma vägivallata," sõnas ta.