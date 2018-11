USA: Iraan rikub huthisid ja Talibani relvastades ÜRO relvaembargot

USA süüdistas neljapäeval Iraani Jeemeni ja Afganistani mässulistele rakettide ja muu relvastuse saatmise tõttu ÜRO relvaekspordikeelu rikkumises.

Ühendriigid on alates Donald Trumpi presidendiks saamisest 2017. aasta jaanuaris suurendanud survet Iraanile, et pidurdada muuhulgas Teherani "pahatahtlikke tegevusi" Lähis-Idas ja mujal.

USA eriesindaja Iraani küsimustes Brian Hook näitas Washingtonis sõjaväebaasis tehtud ettekandes Afganistanis, Bahreinis ja Jeemenis konfiskeeritud relvi ja nende fragmente, nimetades neid tõendiks sellest, et Iraan on "tõsine ja süvenev oht", mis tuleb peatada.

Eriesindaja näitas rakette, kergrelvi ja Iraani drooni rususid, mis olid tema sõnul mõeldud šiiamässulistele huthidele Jeemenis, šiiamässulistele Bahreinis ja Talibanile Afganistanis.

Ta kordas ka USA korduvaid süüdistusi, et Teheran on hoogustamas relvatarneid Liibanoni šiialiikumisele Hizbollah kasutamiseks Süüria sõjas president Bashar al-Assadi vägede toetuseks.

See materjal näitab, et Iraan on otsustanud saata "veel rohkem relvi veel rohkematele oma varijõududele", sõnas Hook, öeldes, et Ühendriigid peavad suhtuma tõsiselt selle ohuga tegelemisse.

Mullu detsembris näitas väidetavalt Iraani tarnitud relvade fragmente USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, kasutades neid Iraani tuumaleppest lahkumise õigustamiseks.

Ühendriigid taandusid kuuepoolsest leppest mais.

Hooki sõnul on Iraan alates Haley ettekandest oma toetust destabiliseerivatele tegevustele vaid suurendanud.

Eriesindaja ütles, et leidude seas on farsikeelse märgistusega Iraani pind-õhk-tüüpi rakett, mis oli mõeldud huthidele Jeemenis, kuid mille Saudi Araabia võimud suutsid arestida.

"Need silmatorkavad märgid on Iraani viis öelda, et neid ei häiri ÜRO relvapiirangute rikkumiselt teolt tabamine," lausus Hook.

Diplomaat näitas ka juhitavaid tankitõrjerakette, mida Iraan on USA väitel tarninud Afganistanis keskvalitsuse ja koalitsioonivägedega võitlevale Talibanile. Need langesid Kandahari provintsis Afganistani vägede kätte, sõnas ta.

"Iraan on pakkunud Talibanile materiaalset abi alates vähemalt 2007. aastast," lausus Hook.

USA ametnikud on tuumaleppest lahkumise järel saanud "vabaduse ja hoovad" Iraani piirkondliku mõjuga toimetulemiseks, sõnas eriesindaja ja kritiseeris teisi riike Washingtoni püüdlustega mitteliitumise eest.

"Praegune rahvusvaheline keskkond on tekitanud režiimi jaoks Teheranis vastuvõetamatult madalad ootused," lausus Hook. Kui meie nõudmisi Iraani režimiile näib olevat liiga palju, on selle põhjus asjaolu, et Iraani pahatahtlikke tegevusi on liiga ohtralt, ütles ta.

ÜRO Julgeolekunõukogu lisas 2007. aastal Iraanile kehtestatud relvaembargosse islamivabariigi relvaekspordi.