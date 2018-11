Trumpi eksadvokaat Cohen tunnistas end kongressile valetamises süüdi

Trump Organizationi üks juhtivametnikke Cohen tunnistas, et andis valetunnistusi kuni 2016. aasta keskpaigani kestnud katsete kohta pidada Vene ametnikega läbirääkimisi Trump Toweri ehitamiseks Moskvasse, kinnitas kohtuametnik.

See tähendab, et need katsed jätkusid isegi siis, kui Trump oli endale juba sisuliselt kindlustanud vabariiklaste presidendikandidaadi nominatsiooni.