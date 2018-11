Isamaa saadiku hinnangul seisab Tallinna ühistranspordi areng paigal

Linnavolikogu liige Kukk väidab Tallinna linnapeale Taavi Aasale esitatud arupärimises, et Tallinna ühistranspordiga tehtud valideeritud sõitude hulk linnaelaniku kohta on pärast tasuta ühistranspordi sisseviimist langenud seitse protsenti, edastas erakonna pressiesindaja.

«Tallinna elanike arv on kasvanud 2013. aastaga võrreldes 30 000 inimese võrra, kuid ühistranspordi valideeritud sõitude hulk on samal ajal vähenenud ligi poole miljoni võrra. Vaatamata sellele, et linn kasvab jõudsalt, seisab Tallinna ühistranspordi areng paigal,» ütles Kukk.

Kukk toob välja, et pärast tasuta transpordi kehtestamist on vähenenud ühistranspordi kasutajate osakaal ning üha rohkem linnaelanikest eelistab autot. «Sama tuleb välja Tallinna linna tellitud avalike teenustega rahulolu uuringust, mis näitab, et 2013. aastast on ühistranspordi kasutajate hulk langenud 62 protsendilt 46 protsendini möödunud aastal. Samal ajal on autokasutajate hulk tõusnud kuus protsenti,» lisas Kukk.

Kuke sõnul on Tallinna kogemus tasuta ühistranspordiga näidanud, et pelgalt tasuta sõit ei too linlasi veel ühistransporti. «Inimeste jaoks on oluline transpordi kiirus ja kvaliteet. Kuni ühistransport ei tee olulist kvalitatiivset hüpet, ei hakka selle kasutajate hulk ka jõudsalt kasvama, sest see ei oma auto ees eeliseid. Paraku on selge, et korraga tasuta ja kvaliteetse ühistranspordi pakkumine käib Tallinna linnale üle jõu.»