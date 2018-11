Isamaa soovib anda 50 000 eurot tegevusetule Kreekaga seotud kultuuriühingule

Äriregistri järgi on MTÜ Sokratese eesmärgiks arendada ja vahendada Eesti ja Kreeka vahelisi kultuurilisi suhteid ning seda eelkõige laste- ja noorte hulgas hariduse, keeleõppe ja spordi alal.

Majandusaasta aruannetest aga selgub, et ühingul pole viimasel kahel aastal aktiivset eesmärgipärast tegevust toimunud. Samuti on viimastel aastatel olnud otsustamisel, kas mittetulundusühing alustab üldse või ühing likvideeritakse. Seda selgust pole juhatuse sõnul ka sel aastal.

Et MTÜ ei tegutse, kinnitas ka MTÜ Sokrates juhatuse liige Mari Möldre. «Mis ta läheb, tasapisi. Eriti mingit tegevust pole 2018. aastal toimunud,» kinnitas Möldre Postimehele.

Selles osas, mis helde kingitusega on plaanis peale hakata, tõdes Möldre, et igasugused mõtted puuduvad. «Kunagi olid küll mingid mõtted mingit kultuuriprogrammi teha, aga praegu on küll kõik seiskunud,» kommenteeris ta.