Sotsid tahavad kaotada lasteaia kohatasu ning maksta 100 eurot lapsetoetust

«Kui aga lastel on arstiabi vaja, peaks lapsed pääsema ravile nädalaga. Laste terviseprobleemide varajane märkamine ja lahendamine on investeering terveks eluks,» sõnas Sikkut.

«Selleks, et parandada laste ligipääsetavust haridusele, peame me väga oluliseks, et lasteaias käimise eelduseks ei oleks lapsevanema võimekus tasuda lasteaia kohatasu või söögiraha,» sõnas Heljo Pikhof. «Sellepärast on üks meie lubadustest vabastada lapsevanemad nende tasumise kohustusest ja võtta need kulud riigi kanda.»