VIDEO: Buenos Aireses algab tormiline G20 tippkohtumine

Trump teatas hiljuti, et Hiinale kehtestatud kaubandustariife tõstetakse vastavalt plaanile. Hiljuti väitis Trump Valges Majas ajakirjanikele, et kuigi Hiina sooviks kokkuleppele jõuda, siis pole ta ise kindel, kas seda soovib. «Ma pole kindel, kas ma seda tahan. Mulle meeldib meie praegune lepe,» sõnas USA president.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Geng Zhuang ütles, et ta on leppe osas lootusrikkal positsioonil. «Loodame, et USA suudab olla siiras ja Hiinale poolele teele vastu tulla,» vahendas Reuters tema sõnu.

Ekspertide hinnangul on kõige tõenäolisem stsenaarium, et Xi ei paku Trumpile piisavalt head kokkulepet ja G20 kohtumisel mingit lahendust ei leita.

Suure teemana on laual ka kliimamuutustega seonduv. Näiteks väitis Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macron, et kui Brasiilia uueks presidendiks valitud Jair Bolsonaro peaks loobuma Pariisi kliimaleppest, siis ei sõlmi Prantsusmaa kaubanduslepet Lõuna-Ameerika Mercosuri blokiga.

Siiski teatas näiteks Ühendkuningriigi peaminister Theresa May, et kavataseb Salmaniga kohtuda ja väga selge sõnumi edastada. «Khashoggi osas tahame me näha täielikult läbipaistvat uurimist selle osas, mis juhtus ja seda, et selle taga olevad isikud vastutusele võetakse,» sõnas ta.