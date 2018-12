Kõik erakonnad nentisid, et see, millele riigikontrolli audit osundas, on olnud aastatepikkune probleem. Nii Sotsiaaldemokraadid, Reformierakond, Vabaerakond kui ka EKRE pidasid linna- ja vallalehtedes toimuvat suisa sulaselgeks korruptsiooniks.

«On tõsiasi, et enamik linna- ja vallalehti on kaldu nende poliitiliste jõudude suunas, kes parasjagu võimul olnud,» nentis SDE aseesimees ja riigikogu kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof. Ta lisas, et sotsiaaldemokraadid toetavad seadusemuudatuse ettepanekut, kuna seni kui munitsipaalmeediale kindlaid reegleid ei sätestata, tekib võimulolijatel jätkuvalt kiusatus end reklaamida.

Reformierakonna kommunikatsioonijuhi Kajar Kase sõnul torkab auditist silma, et kõige probleemsemad omavalitsused ehk Tallinn ja Loksa, kus on võimul Keskerakond, ei ole Riigkontrolli märkustega nõus olnud.

«Seega on ilmselt naiivne oodata, et nad mingisuguseid muudatusi teeks. Olukord, kus Keskerakondlikud linnavalitsused järjekindlalt ja korruptiivselt maksumaksja raha endale reklaami teevad, on nii tülgastuseni tuttav, et vaevalt, et see ilma linnavõimu vahetumiseta või õiguskaitseorganite sekkumiseta muutub,» selgitas Kase. Sarnaselt Pikhofile toetab ta mõtet riigikogu seadusemuudatusele, kuid selle tulemuslikkusesse tal usku pole.

«Hetkel, kui peaministripartei on Keskerakond, peame selle õnnestumist vähetõenäoliseks,» ütles ta ja lisas, et Reformierakond ootab peaministrilt olukorra kiiret ja ühest hukkamõistmist.

Isamaa esindaja Mart Luik sõnul on omavalitsuslehtede käitumine, kus mõõdutundetult kiidetakse kohalikke võimukandjaid ja nahutatakse poliitilisi oponente taunitav. «Poliitiline ja parteipropaganda ei ole avaliku raha eest lubatud, kuigi, nagu Riigikontrollgi märgib ei ole alati selget joont lihtne tõmmata,» tõdes Luik.

Ka Luik oli kriitiline Tallinna munitsipaalväljaannete suhtes ning selgitas, et pealinna kulutused moodustavad poole kõigi Eesti omavalitsuste väljaannete kogueelarvest. «Tallinna linnavalitsuse pidev kiitmine ajalehes Pealinn ja konkurente mõnitavad karikatuurid ajalehes Stolitsa 2017. aasta valimiste eel peaksid meil kõigil veel meeles olema,» tuletas ta meelde.

Tema hinnangul tasub riigikontrolli auditit vaadata koos Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tegevusega, kes on taoliste rikkumiste puhul teinud ettekirjutusi ja määranud sunniraha.

Eesti Ajalehtede Liidu ettepanekut seadusemuudatuseks Isamaa heaks ei kiida, kuna nende hinnangul on vajalik seaduslik baas juba olemas ja tuleks tõhustada lihtsalt kontrolli, et kehtivatest piirangutest kinni peetaks.

«Kummastav on see, kui EALLi liikmeks olevad ajalehed teevad poliitikutele sageli etteheiteid, et Eestis ülereguleeritakse seadustega paljusid valdkondi, siis oma huvidest lähtuvalt sooviks EALL ikkagi täiendavate seadusepiirangute kehtestamist,» kritiseeris Luik ettepanekut.

EKRE Riigikogu fraktsiooni nõunik Urmas Espenberg kiitis riigikontrolli tänuväärse töö eest ning lisas, et munitsipaalmeedia poliitilistes huvides kasutamine on otse loomulikult poliitiline korruptsioon. Tema arvates saaks seadusandja kehtestada reeglistiku, mis sätestaks, millist infot on kohane väljaandes avaldada, kuid täielikult tõhusaks ta seda meedet ei pea.