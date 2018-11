Eesti hääletab tühisõite kohustava EL-i maanteepaketi vastu

Maanteepaketi üle on erinevates formaatides läbirääkimisi peetud üle aasta ning praegu on ministri sõnul Eesti jaoks problemaatiliseks saanud Austria juhtimisel sisse toodud täiendused ning Simsoni selgituste kohaselt eelnõus on veel probleemid, mis tulenevad ettepanekutest, mis puudutavad autojuhtide tööd.

«Näiteks kaoks autojuhtidel vaba võimalus valida, kus nad oma puhkuse veedavad. Ja see ei oleks mõistlik ja kindlasti ei aitaks kaasa autojuhi ameti populariseerimisele. Nii et me toetame ettepanekuid, mis tagavad autojuhtide sotsiaalset kaitset, eriti, kui nad on veel praktikas teostatavad,» rääkis ERR-ile.