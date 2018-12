Briti teadusminister pani ameti maha ja hääletab Brexiti-leppe vastu

Ülikoolide ja teaduse eest vastutav riigiminister Sam Gyimah kirjutas Twitteris, et paneb ameti maha ja hääletab parlamendis leppe vastu.

Ta on juba seitsmes minister, kes on peaminister Theresa May valitsusest protestiks Brexiti-leppe vastu on lahkunud.

Gyimah sõnul tähendab lepe, et Ühendkuningriik on kaotanud oma hääle EL-is, kuigi peab endiselt järgima selle reegleid.

Briti parlament hääletab lahkumisleppe üle 11. detsembril, kus selle läbiminek on suure kahtluse all.

"Mulle on saanud üha selgemaks, et pakutud lepe ei ole Briti riigi huvides ning selle poolt hääletamine tähendab mõista end läbikukkumisele. Me kaotame, võtmata endale kontrolli riigi saatuse üle," kirjutas Gyimah ajalehes Daily Telegraph.

Tooride üks tõusvaid tähti, kes hääletas EL-i jäämise poolt, märkis, et May ei peaks välistama teist referendumit.

Ministri sõnul näitab Brexiti-leppe naiivsust ka vaidlus satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo jäämise üle.

ÜK soovis pärast Brexiti jääda Galileoga seotuks, kuid EL ütles, et brittidel keelatakse pärast Brexitit juurdepääs programmi salajasematele elementidele, ühenduse kõige tundlikumale julgeolekualasele teabele.

May kinnitas reedel riigi lahkumist projektist. Gyimah sõnul näitab see, et igasugune lepe Brüsseliga tähendab "EL-i ennekõike".

Suurbritannia on investeerinud Galileo projekti juba 1,4 miljardit naela.

May kinnitas reedel, et Briti sõjavägi, mis kavatses kasutada Galileod kõrvuti ameeriklaste GPS-iga, ei hakka seda tegema.

Ühendkuningriik hakkab selle asemel uurima võimalusi omaenda satelliitnavigatsioonisüsteemi loomiseks.