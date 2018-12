Tänasest on talverehvid kohustuslikud

Talverehve on Eestis kohustuslik kasutada 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastudeta talverehvide ehk lamellrehvidega tohib seejuures sõita aasta läbi.

Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et nende mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 millimeetrit, soovitatavalt vähemalt 4-5 millimeetrit.

Täna hommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul selge, Lääne-Eestis vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhutemperatuur on miinuspoolel, päeval läheb pisut soojemaks.