Galerii ja video: Prantsuse politsei tõrjub Pariisis mässajaid pisargaasi ja veekahuritega

Meeleavalduste ohjeldamiseks on Champs-Elysees´le ja selle ümbrusse saadetud tuhandeid politseinikke. Valdav osa meeleavaldajaist on rahumeelsed, kuid osa kuhjas Triumfikaare lähedal asuvale tänavale barrikaadideks ehitusmaterjale ja süütas autorehve. Politsei kasutas meeleavaldajate vastu veekahurit ja pisargaasi.

Prantsuse siseminister Christophe Castaner ütles, et meeleavaldajate seas on umbes 1500 agitaatorit, kes barrikaade püstitavad ja politseinikke kividega loobivad. «Champs-Elysees´l on 200 rahulikku meeleavaldajat, väljaspool turvaperimeetrit 1500 agitaatorit, kes on tulnud võitlema,» teatas siseminister Twitteris. Tema sõnul on kinni peetud 39 korrarikkujat.