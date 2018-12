Lekkinud raport süüdistab Tšehhi peaministrit huvide konfliktis

19. novembri salastatud raportis märkisid ELi juristid, et Babiši sidemed rikuvad ELi seadusi ning nendega võib kaasneda nõue tagastada ELi subsiidiumid Tšehhile.

Euroopa Komisjoni juristid lisasid oma hinnangus, et sääraste konfliktide lahendamine on esmalt liikmesriigi võimude pädevuses. Süüdistuste keskmes on 2018. aastal Babiši ettevõttele Agrofert makstud ELi toetused.