Galerii: president Kersti Kaljulaid kuulutas välja riigikogu valimised

Vabariigi valimiskomisjon jaotab mandaadid esmaspäeval, 3. detsembril kell 12 algaval koosolekul. Järgmisel päeval, 4. detsembril kell 10 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 17. jaanuaril kell 18. ​

Postimees avaldab täismahus President Kaljulaidi avalduse valimiste väljakuulutamisel Jõhvi kontserdimajas aasta vabatahtlike tunnustamisel:

«Head Eesti inimesed,

sama tähtis, kui aidata hädasolijaid, oma kogukondi ja ühiskonda, nagu seda teevad meie tänased tunnustatavad ja kümned tuhanded teised tublid vabatahtlikud, on kodanikuna koguneda iga nelja aasta tagant hääletamisurnide juurde – olgu siis kodulähedases valimispunktis või juba poolteist aastakümmet soovi korral igaühe arvutis –, ning otsustada, kuidas me läheme oma riigiga edasi. See on otsus meie kõigi ja meie riigi tuleviku kohta.

Demokraatia põhiolemus on erinevate ideede võistlemine ning kui hoog kipub suurem olema, siis ka põrkumine. Demokraatia põhiolemus ei ole kunagi tigedus, demokraatia ei tee kunagi haiget. Demokraatia ei ole kõvemate kisakõride võidukäik viisakalt vaikivate inimeste üle. Seda ei tohi me keset heitlevate ideede virr-varri kunagi ära unustada.

Valimisteni jääb tänasest veel 92 päeva. Küllap kuuleme nende päevade jooksul päris palju, kes on kõige õigem inimene teie soosingut pälvima ning küllap sedagi, kes teiste arvates seda sugugi ei vääri. Üha enam peame mõtlema, milliste väärtustega kandidaat meie ees seisab? Üks asi on valimislubadused ja asjad, millest kandidaadid ise hirmsasti rääkida tahavad. Nad räägivad televiisoris, internetibrauseris, poeseinal, ees ja taga, tänaval, rongis. Aga vähemalt sama oluline on küsimus, kas me suudame ennustada ja hinnata, kuidas käitub üks kandidaat olukordades, mis on täna ettearvamatud, millest me täna ei räägi, sest me ei tea, mida tulevik toob? Selle peale peab mõtlema, sest ettearvamatutes olukordades käitume me alati vastavalt oma väärtuste kompassile.

Milliste väärtuste eest teie kandidaat seisab? Millele tuginedes ta otsuseid teeb? Kiigake oma otsust tehes lisaks valimisreklaamile ka inimeste sisse ja vaadake ka nende väärtuste kompassi. Või isegi vaadake eelkõige seda. Praktilised lubadused ei ole tühi tolm, ka need on tähtsad. Nendest veelgi olulisem on, kas meie poliitika on abikäe ulatamise poliitika, üksteise toetamise, üksteise kõrval seismise poliitika?

Ka karmides vaidlustes, valefaktide maailmas, kas iga kandidaat on valmis panema käe südamele ja seisma konkurendi kõrvale ja ütlema: «Kui sind tabab valesüüdistustel põhinev laviin, siis ma ei kasuta seda ära omaenda kampaania toetamiseks. Ma seisan sinu kõrval ja kutsun kõiki üles – selgitame välja faktid ja siis vaatame.»

Toetame üksteist!