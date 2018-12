Kaljulaid tänas Jõhvis aasta vabatahtlikke

Riigipea selgitas, et vabakond on tõesti nii mõnelgi juhul olnud esimene ärkaja ja kiireim reageerija, kes näitab kätte probleemid ja lahenduse.

«Kuid see on ainult osa sellest, miks me vabatahtlikke vajame. Mõelda vabatahtlikest kui amatööridest, keda läheb vaja vaid seni, kuni riik või kohalik omavalitsus pärale jõuab ja asjad enda kätte võtab, pole üksnes ebarealistlik, vaid ka lugupidamatu, sest see ei arvesta väärtusega, mida vabatahtlikud loovad,» lisas Kaljulaid.