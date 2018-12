Peskov avaldas kaks Trumpi eksadvokaadilt tulnud e-kirja

Cohen tunnistas neljapäeval, et valetas USA kongressile selle projekti kohta. Ta ütles eelmisel aastal, et saatis Peskovile 2016. aasta jaanuaris e-kirju, kuid tühistas ettepaneku pärast Peskovi kantseleiga rääkimist. See nädal tunnistas Cohen, et jätkas kinnisvaratehingu ajamist Trumpi nimel ka ajal, mil Trump oli sisuliselt saanud vabariiklaste presidendikandidaadiks.