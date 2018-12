Rohelised valisid üldkogul uue juhatuse

Rohelised edastasid pressiteates, et tänasel üldkoosolekul vastu võetud uue põhikirja alusel on piirkondade moodustamine ning seal ka hääletuste korraldamine märksa lihtsam. Lisaks tekkis erakonna erinevatele kogudele juurde otsustusvabadust.

Uus üldprogramm on erakonna sõnul tööplaan järgmiseks kümnendiks. «Üldprogramm kinnitab erakonna pühendumust meie riigi keskkonna ja rahva kaitsel,» seisab teates.

«Ma olen rõõmus, et naiste osakaal juhatuses suurenes, sest naiste aktiivne osalus poliitikas ja riigi juhtimises peab suurenema,» kommenteeris erakonna esinaine Züleyxa Izmailova. «Miks? Selleks, et teha paremaid otsuseid meie tulevikku silmas pidades,» lisas ta.

Erakonna juhatuse liige Aleksander Laane ütles, et töörühmad peavad viimase poole aasta jooksul kõikide liikmete, huvigruppide ja spetsialistide esitatud sisendid vormima üheks tervikuks.« Valimisplatvorm on meie nelja riigikogu aasta tööplaan. Kutsume kõiki rohelise ilmavaate esindajaid meiega liituma, et head plaanid teoks teha.»