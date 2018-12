Mattis kritiseeris Venemaa «häbematut põlgust» Ukraina vastu

Mattis ütles, et Venemaa näitas Kertši väinas aset leidnud vahejuhtumiga «häbematut põlgust» 2003. aasta leppe suhtes, mis lubas nii Vene kui Ukraina laevade vaba läbipääsu.

Mattise sõnavõtt on seni kõige karmisõnalisem USA reaktsioon toimunule.

Mattis süüdistas Putinit ka USA presidendi Donald Trumpi oktoobrikuises otsuses lahkuda 1987. aasta keskmaa tuumajõudude lepingust (INF). «Meil on tegemist INFi leppe kahepalgelise rikkumisega Putini poolt,» ütles ta, märkides, et USA on lepet täitnud, kuid Venemaa mitte.