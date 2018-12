Mattis: Venemaa püüdis mõjutada USA vahevalimisi

"Pole kahtlust selles, et meie suhted (Venemaaga) on halvenenud. Nad püüdsid taas teha eelmisel kuul midagi meie valimistega," tsiteeris väljaanne Hill kaitseministri sõnu.

"Me näeme pidevaid (Venemaa) jõupingutusi selles suunas," lisas ta.

Ministri sõnul on Washington ja tema partnerid NATO-s korduvalt tõstatanud Venemaaga küsimuse sellest, et demokraatlike protsesside mõjutamine on lubamatu, kuid sellised jutuajamised ei ole tulemust andnud.