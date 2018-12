Putin: Abe külastab Venemaad 2019. aasta alguses

"Me leppisime peaministriga kokku, et ta külastab Venemaad järgmise aasta alguses, ja mina võib olla saan külastada Jaapanit," ütles Putin Buenos Aireses G20 tippkohtumise lõpus pressikonverentsil.

"Mis puutub uut mehhanismi, siis me leppisime kokku, et meie poolelt on presidendi eriesindaja ja Jaapani poolelt on peaministri eriesindaja," seletas Vene president.