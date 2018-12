Ööpäev liikluses: kuus vigastatut ning 14 roolijoodikut

Eile 13.15 ajal juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Linnamäe teel. Esialgsetel andmetel pidurdas Scania bussi juhtinud 57-aastane mees ning selle tõttu kukkus bussis olnud 80-aastane naine. Reisija viidi sündmuskohalt Ida-Tallinna keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei paneb kõigile liiklejatele südamele, et detsembrist on talverehvid kohustuslikud. «Kuid talverehvid ükski ei aita talvistel teedel püsida. Lisaks tuleb hoida pikivahet ja sõita kiirusel, mis on teeoludele vastavad.»