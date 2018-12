Briti relvajõududele anti Vene ajakirjaniku tõttu hoiatus

Hoiatus anti välja pärast seda, kui Venemaa riigi kontrolli all oleva Pervõi Kanali ajakirjanik Timur Siraziev filmis salaja Berkshire'is asuvat 77. brigaadi baasi. See brigaad keskendub just tänapäevasele sõjapidamisele, muu hulgas infosõjale.

«Timur Sirazievi kahtlane käitumine jäi baasi turvasüsteemide vaatevälja,» ütles armee esindaja Euronewsile.

Kaitseminister Gavin Williamson ütles avalduses, et kaitseministeerium võtab baaside turvalisust ülimalt tõsiselt. «Kui keegi näeb sõjaväebaaside lähedal kahtlast käitumist, tuleks sellest kiiremas korras politseile teada anda,» sõnas Williamson.

Siraziev on Venemaa Londoni saatkonna kodulehel märgitud kui Pervõi Kanali bürooülem. Teda nähti baasi lähedal 21. novembril.

Nüüdseks on relvajõududele edastatud hoiatus nii ajakirjaniku kui ka tema auto osas. «Kui see isik või masin peaks viibima mõne armee-ehitise juures, ei tohi turvatöötajad teda sisse lubada. Kindlustada tuleb, et igal ajal viibiks tema juures vähemalt kaks oma töötajat ja kiiremas korras tuleb võtta ühendust tsiviilpolitseiga,» seisis hoiatuses.

Suurbritannia ja Venemaa suhted on alates märtsist tõelises madalseisus. Märtsis ründas kaks Vene sõjaväeluure GRU agenti Salisbury linnas närvimürgiga Novitšok Sergei Skripali ja tema tütar Juliat.