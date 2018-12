Raport: ELi kaitsejõud ei suudaks mitmel rindel korraga tegutseda

Nende hulgas olid erinevad rahuvalvemissioonid, konfliktide ennetamine, pääste- ja evakuatsioon ning humanitaarabi andmine Aafrikast kuni Kaukaasiani. Leiti, et praeguse varustuse ja rahastuse juures käiks mitme erineva missiooniga korraga tegelemine ELi jaoks üle jõu.

Toodi välja, et Ühendkuningriigi lahkumine blokist teeb niigi halva olukorra hullemaks, kuna püsima jääb oht, et kaotatakse üks ELi tugevamaid sõjalisi jõude.

Ühendkuningriigi ja tema liitlaste jaoks on jutt nn Euroopa armeest pikalt pingeid tekitanud. EL loodaks ühise kaitse- ja julgeolekupoliitikaga mängida suuremat sõjalist rolli terves maailmas. Rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut ja Saksa välispoliitika instituut üritasid kaardistada neid olukordi, kus EL potentsiaalselt sekkuda võiks.

Võrreldes olukordi iga liikmesriigi sõjalise võimsusega, leiti, et paljudel juhtudel jääks puudu võimekusest nii maal, meres kui ka õhus. Raport leidis, et analüüsitud operatsioonide kokkulangevuse korral oleks liikmete võimekus tõsise pinge all. Samas kui arvestada iga operatsiooni eraldi, siis poleks olukord nii halb.