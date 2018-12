Prantsusmaa parlament keelas laste löömise

Tsiviilkoodeksit uuendatakse ja seal märgitakse ära, et vanemlikku autoriteeti ei tohi kehtestada vägivallaga ning vanemad ei tohi kasutada füüsilist, verbaalset ega psühholoogilist vägivalda. Last ei tohi füüsiliselt karistada ega alandada.

Eelnõu esitas Prantsusmaa soolise võrdõiguslikkuse minister Marlene Schiappa. Minister ütles ajalehele Le Parisien, et vanemad eksivad, kui arvavad, et karjumine, löömine või lapse kõrvast näpistamine on õiged viisid oma autoriteedi kehtestamiseks.