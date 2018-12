Video: Martin Helme kõndis TV3 võttelt minema

«Mina ei jaga Tarandi seisukohti ei rändeleppe ega paljude muude asjade osas. Ma ei kiida heaks tema käitumist, aga ma selgelt taunin mistahes vägivalda nii tema kui kellegi teise vastu. Ja ma olen väga selgelt seisukohal, et selle vägivalla taga, mida lihtsalt meeleavaldajad seal toime panid, on erakonna juhtkonna seisukoht,» rääkis Kalle Muuli.

Muuli tõi näitena intsidendi, mis leidis aset neljapäeval TV3 uudistesaate rubriigi «Nädala kokkuvõte» salvestusel, kus möödunud nädala teemasid võtsid kokku Rainer Vakra (SDE) ja Martin Helme (EKRE). «Keset lindistust rebis Martin Helme endal mikrofoni rinnast ja sisuliselt tormas Vakrale kallale. Otsesest löömisest jäi vist natuke puudu, aga ma loodan, et TV3 jätkub südikust see eetrisse lasta. Ju neil on see lindis kõik olemas,» väitis Muuli.