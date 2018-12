Prantsuse valitsus saadab peaministri protestiliidritega kohtuma

Tänast kriisiistungit, kus osalesid peaminister, siseminister ja kõrgemaid julgeolekuametnikud, juhtis president Emmanuel Macron, kes käis varem pühapäeval Pariisi Triumfikaare juures, mis kaeti laupäevaste rahutuste käigus gräfitiga ja sai kannatada.

Macroni jaoks on üle kahe nädala kestnud meeleavaldused tema pooleteise aasta pikkuse võimuperioodi tõsiseim proovikivi. Protestide algpõhjus oli raev kütuseaktsiisi tõusu vastu, kuid nüüdseks on need laienenud valitsusvastaseks liikumiseks ja sihikule on võetud üldine elukallidus.

Protestijad on hakanud nimetama end «kollavestideks», sest Prantsusmaal peab igal autojuhil olema hädaolukorra tarbeks autos kollane helkurvest.

Laupäeval sai politsei andmeil Pariisis vägivaldseks muutunud meeleavaldustes vigastada 133 inimest ja peeti kinni 412 korrarikkujat. Siseministeerium teatas pühapäeval, et laupäeval avaldas üle riigi meelt 136 000 inimest.

Prantsuse presidendi kantselei teatel paluti Philippe´il kohtuda meeleavalduste korraldajate ja erakonnajuhtidega osana «püsivast soovist dialoogile».

Eelmisel nädalal kohtus niinimetatud kollavestide esindajatega keskkonnaminister François de Rugy, kuid tal ei õnnestunud veenda neid proteste lõpetama.

Valitsus ei ole välistanud protestidega võitlemiseks eriolukorra kehtestamist.

Kütuseaktsiisi tõstmine on osa Macroni strateegiast vähendada fossiilkütuste osakaalu Prantsusmaa energiatarbimises. Paljude autojuhtide arvates näitab see aga järjekordselt, et Macron on eluvõõras ega tea midagi inimeste igapäevastest toimetulekuraskustest.