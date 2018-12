Lavrov: Kertši juhtum võis olla vandenõu Putini-Trumpi kohtumise vastu

«Ma ei toeta seda vandenõuteooriat ja ükskõik mis laadi spekuleerimist vandenõudega, aga hiljuti on olnud liiga palju kokkusattumusi, kui enne tähtsaid sündmusi leiab aset mõni provokatsioon, mida kasutatakse otsekohe sanktsiooniretoorika õhutamiseks,» ütles Lavrov usutluses telekanalile Rossija.

Putin ütles laupäeval pärast tippkohtumise lõppu pressikonverentsil, et Ukraina mereväe aluste katse läbida 25. novembril Kertši väin oli kavandatud provokatsioon.

Vene väed avasid 25. novembril Kertši väinas tule kolme Ukraina sõjalaeva pihta, hõivasid need ja võtsid vangi üle 20 meremehe. Ukraina on nimetanud rünnakut Venemaa agressiooni uueks etapiks ning lääneriigid on valdavalt avaldanud toetust Kiievi versioonile sündmustest.