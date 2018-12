Paremäärmuslik partei pääses Andaluusia parlamenti, PSOE sai lüüa

Peaminister Pedro Sáncheze Sotsialistlik Tööpartei (PSOE), mis on valitsenud Andaluusiat viimased 36 aastat, võitis 33 kohaga küll valimised, kuid koos oma potentsiaalse liitlase valimistulemusega tähendab see regionaalparlamendis enamuse kaotamist parempoolsetele parteidele. PSOE jaoks on see ajaloo nõrgim tulemus Andaluusias.

Alates 2013. aastast Andaluusia valitsusjuhina tegutsev sotsialist Susana Díaz ütles, et hoolimata valimisvõidust on "Sotsialistliku Partei jaoks tegemist kurva õhtuga".

"Vasakpoolsed loovutasid oluliselt positsioone, kuid kõige halvem on see, et paremäärmuslus - nähtus, mis on kerkinud esile mujal Euroopas, on siia jõudnud," lausus Díaz.