Nigeeria president lükkas ümber teated oma surmast

Ta vastas publiku seast kõlanud küsimusele sotsiaalmeediaplatvormides Twitter, Facebook ja YouTube korduvalt levitatud väidete kohta, et Aafrika kõige suurema rahvaarvuga riiki juhib petis nimega Jubril.

«Paljud lootsid, et ma ma surin ajal, kui mu tervislik seisund oli halb. Mõned pöördusid isegi asepresidendi poole, et ta kaaluks nende võtmist minu asendajaks, sest nad eeldasid, et ma olen surnud,» ütles Buhari avalduses, mille allkirjastas tema pressiesindaja Garba Shehu.