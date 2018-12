Euroopa Komisjoni volinik: rändepakti vastased pole sellega korralikult tutvunud

Intervjuus Saksa väljaandele Welt ütles rändevolinik, et ÜRO rändepakti eesmärk ei ole suurendada Euroopasse saabuvate migrantide arvu, vaid vastupidi. Selle siht on turvalise ja korrakohase migratsiooni tagamine ning inimkaubanduse piiramine.

«Saame seda teha vaid siis, kui teeme koostööd Aafrika riikidega,» sõnas Avramopoulos. «Selleks on migratsiooni valdkonnas vaja uut mitmepoolset platvormi. Ükski riik ega ükski kontinent ei saa sellega üksi hakkama. See, kes on rändepaktile vastu, pole sellega korralikult tutvunud.»