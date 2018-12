Sünnitusmajade toetusfondi juhiks sai Raili Friedemann

Raili Friedemann on seadnud palju eesmärke, muu hulgas, et toetusfond oleks senisest rohkem nähtaval ning inimestele lähemal. «Toetusfondil saab olema suur vabatahtlike vägi,» lisades, et vabatahlikud käiksid fondi promomas kontsertidel, lastefestivalidel ning muudel sündmustel. «Muidugi tahame tegeleda uute kampaaniate ja projektidega, kust saaks juurde püsiannetajaid,» lausus Friedemann.