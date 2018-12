Tunne Kelam riigikokku ei kandideeri

Samas jättis Kelam lahtiseks võimaluse, et kandideerib uuesti Euroopa Parlamenti. «Me ei ole Isamaas seda veel otsustanud. Ütleksin nii, et võimalus on,» märkis Isamaa veteranpoliitik Tunne Kelam.

«Ma olen põhimõtteliselt selle vastu, et tuntud näod pakutakse välja kõikjal. See on üks meie poliitika vananemise ja stagneerumise peamisi tegureid,» ütles Kelam.

«Kui välja panna tuntud näod, siis see on kergema vastupanu tee. See on lühiajaline perspektiiv, mis takistab eriti näiteks kohalikel valimistel häid tulevasi poliitikuid esile kerkimast. Sest tuntud näod veavad nad sisse, aga siis teatavad oma loobumisest, kuna tööd olevat kohutavalt palju,» rääkis ta.