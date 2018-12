Politsei ostab ametnikele miljoni eest tavavorme

Orienteeruvalt ostab PPA kuue tarnega 2350 vormikuube, 3250 paari viigipükse ja 1400 seelikut. Viienda ja kuuenda aasta prognoositavad tarnemahud on proportsioonis lepingu perioodi esimese kuni neljanda aasta esimese ja teise tarne mahtudega.

PPA logistikabüroo tehnika- ja varustustalituse juht Argo Länik sõnas, et raamleping Profline ASiga sõlmiti pärast positiivse otsuse saamist vaidlustuskomisjonist. «Mitmete vaidlustuste tõttu võttis kogu hankemenetlus planeeritust rohkem aega. Sellele vaatamata on PPA-l nüüd olemas leping ning kindlus, et uus välivorm tuleb,» sõnas Länik.