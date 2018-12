„Olukorrast ajakirjanduses“: meedia läks Tarandi ja EKRE konflikti kajastamisel üle piiri

«Mida rohkem see peavalu meedia või peavoolu meedia võimendab selliseid emotsionaalseid sündmusi nagu seal platsil juhtus, seda emotsionaalsem on ühiskond. Mida rohkem hüsteeriat on meedias, seda rohkem hüsteeriat on ühiskonnas,» rääkis Reformierakonda kuuluv konsultant Rein Lang. Ta lisas, et mõlemad konflikti osapooled tegelesid Toompeal kaamerate ees populismiga.