«Prokuratuuris on mul tänaseks möödunud 16 ja pool põnevat aastat. Selle pika aja jooksul on olnud häid ja kehvemaid aegu, kuid kokkuvõttes on prokuratuur mulle pakkunud kõik, mis ma saada oleksin soovinud. Aga kord on nii, et üksluiseks muutuv elu on tühine elu. Elus peab kasutama aega ja valikuvõimalusi ning selle eelduseks on vabadus. Just vabaduseks ma mõnda aega valmistunud olengi ning seda ma igatsetud inspiratsiooniallikana järgmisel aastal nautida kavatsengi,» teatas Evestus sotsiaalmeedias.