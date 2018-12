Sorose asutatud ülikool on sunnitud Budapestist lahkuma

«CEU sunnitakse lahkuma,» ütles Ungari-USA miljardäri George Sorose asutatud ülikooli rektor Michael Ignatieff. «See on pretsedenditu. USA institutsioon aetakse välja NATO liitlasriigist.»

1991. aastal rajatud ja New Yorgi osaqriigis registreeritud ülikool sattus rünnaku alla 2017. aasta aprillis Ungaris vastu võetud seadusega, mis kehtestab välisülikoolidele ranged nõuded. Kuigi ülikool on astunud samme, et uusi reegleid täita, ei ole valitsus CEU sõnul järele andnud.