Vene sõjatööstusega seotud ärimees ostis Riia lennuvälja naabruses asuva hoone

Läti televisiooni saade «De facto» selgitas välja, et Holomkini näol on tegemist Vene firma AKNIIPO peadirektoriga. Veelgi sügavamale minnes avastasid saate tegijad, et selle ettevõtte asutajateks on Vene riikliku korporatsiooni Rosteh tütarfirmad. Neist ühe tegevusvaldkondade seas on nimetatud ka raadioelektroonilist sõjalist tegevust.