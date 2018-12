Tallinn eelistab bussijaama Ülemistele mitte kolida

Seoses Rail Balticu projekti raames planeeritava Ülemiste terminali arhitektuurse ideekonkursi ettevalmistamise ja detailplaneeringu koostamisega juhib linn majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tähelepanu sellele, et planeerides kaugbussiliinide terminali Ülemiste raudteeterminali juurde tuleb arvestada sellega, et see hakkab konkureerima praeguse Tallinna bussijaamaga.

«Tallinna linnal puudub õiguslik alus piirata linnas nii bussijaamade arvu kui nende asukohta. Lisaks oleme seisukohal, et reisijamugavuse aspektist võiksid kaugliinide bussid võimalusel jõuda võimalikult linna keskusesse. See tähendab, et olemasolev bussijaama asukoht on meie hinnangul lõpp-peatusena eelistatud Ülemiste terminali ees,» märkis Klandorf.