Kert Valdaru eelistab poliitikukarjäärile pereelu

Valdaru teatas täna hommikul Facebooki vahendusel, et sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske tegi talle ettepaneku liituda taas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhtkonnaga ning ta võttis selle ettepaneku vastu. Mäletatavasti just sellelt kohalt asus Kert Valdaru Reformierakonna peasekretäri ametisse partei juhi Kaja Kallase kutsel. Novembri alguses teatas Reformierakond, et vahetab peasekretäri välja ning Valdaru koha võtab sisse Erkki Keldo.

Peasekretäri kohalt taandudes teatas Valdaru, et kandideerib riigikokku ning et see ongi loobumise põhjus. Täna tunnistab ta, et põhjusi on ka eraelulisi, ning just need osutusid otsustavaks. Samal päeval, mil Valdaru pidi kaamerate ees kõnelema peasekretäri kohalt lahkumise põhjustest, tuli haiglasse minna tema kaksikutest lastel. Mõlemad läbisid operatsiooni ja paranevad nüüd jõudsasti. „See, kuidas mu lapsed naeravad, kuidas ma jõuan nüüd nendega koos koolitükke teha ja käia koos nendega spordivõistlustel – ma olen end uuesti üles leidnud, ja seda ma tahan hoida,» räägib Valdaru. «Ma tahan rohkem oma peret kuulata ja oma jäärapäisust taltsutada.»

Valdaru eitab väidet, nagu poleks tal üldse riigikokku kandideerimise plaani olnudki. «Aga jah, võib-olla ma täna veel ei ole poliitik,» tunnistab ta. «Võib-olla kasvab minust tulevikus kasvab poliitik. Kui ma panen ühele poolele kampaania ja riigikogus olemise ning teisele Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse, kus ma varem töötasin ja kus mulle väga meeldis, siis see kaalub see minu jaoks üle nii kampaania kui ka riigikogus olemise.»

Valdaru möönab ka, et Reformierakonna peasekretäriks hakates ei teadnud ta, mida poliitika endaga kaasa toob, ning ta võttis selle ettepaneku vastu põhjusel, et selline pakkumine tehakse kord elus.

Valdaru väljavahetamise vajadust on käsitletud Kaja Kallase ebaõnnestumisena. Kuigi Valdaru peasekretäriks olemise ajal vähenesid oluliselt Reformierakonna võlad, räägiti, et väljastpoolt tulnud Valdaru ei sulanud parteikontori töösse küllalt hästi sisse ning tal olid nõrgad kontaktid piirkondadega. Piirkondlike kontaktide olemasolu ja pikaajaline parteitöö kogemus on kahtlemata Erki Keldo tugev külg. Kuna enne valimisi on raha kogumine kampaaniakulutuste tarvis eriti oluline ja see on suuresti just peasekretäri ülesanne, võib järeldada, et kuigi Valdarule otseseid etteheited ei olnud, ei pidanud erakonna mõjukad persoonid tema võimekust erakonna rahaasju korraldada küllaldaseks.