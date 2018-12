Fotod: kindral Terras annab kaitseväe juhtimise üle kindralmajor Martin Heremile

«Suur tänu kindral Terrasele tema teenistuse eest,» tänas Luik. Kaitseminister Luik tõdes, et kindralmajor Martin Herem on vääriline järglane kaitseväe juhtaja ametis. «Mul on hea meel, et meie ees ei seisa põhimõttelist suunavahetust. Kindral Terras ja kindralmajor Herem on aastaid teeninud ühtse meeskonnana, nende jõupingutused on kandnud ühtset eesmärki. Seega saan ma olla kindel, et kaitseväe areng nii iseseisva kaitse kui ka liitlastega koostöö arendamisel saab olema jätkuvalt hea. Soovin kindralmajor Heremile jõudu teenistuses,» ütles kaitseminister Luik.